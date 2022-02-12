Фіаско за 30 хвилин: "Баварія" перед плейоф Ліги чемпіонів зазнала сенсаційної поразки в Бундеслізі

Фіаско за 30 хвилин: "Баварія" перед плейоф Ліги чемпіонів зазнала сенсаційної поразки в Бундеслізі

Мюнхенський гранд пропустив 4 голи від "Бохума".

Мюнхенська "Баварія" неочікувано поступилася "Бохуму" у виїзному матчі 22-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок завершився з рахунком 4:2 на користь господарів.

Початок зустрічі не віщував біди для команди Юліана Нагельсмана. На 9-й хвилині свій черговий гол забив найкращий футболіст світу за версією ФІФА Роберт Левандовські.

Проте далі за 30 хвилин сталося щось неймовірне. Господарі поля чотири рази вразили ворота чемпіонів Німеччини - голами відзначилися Крістофер Антві-Аджей, Юрген Локадія, Крістіан Гамбоа та Герріт Хольтманн.

У другій половині матчу мюнхенці скоротили відставання в рахунку - на 75-й хвилині дубль оформив Левандовські. Однак на більше підопічних Нагельсмана не вистачило.

Ця поразка стала для "Баварії" четвертою в нинішньому чемпіонаті. Мюнхенці продовжують лідирувати, випереджаючи на 9 очок дортмундську "Боруссію", яка зіграла на один поєдинок менше.

"Бохум" завдяки перемозі піднявся на 11-ту сходинку та має 28 очок у своєму активію

У наступному турі Бундесліги "Баварія" 20 лютого прийме абсолютного аутсайдера чемпіонату "Гройтер Фюрт", а "Бохум" 19 лютого в гостях зіграє проти "Штутгарта".

Зауважимо, що вже наступного тижня (16 лютого) мюнхенський гранд проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти австрійського "Зальцбурга".

Читайте також:

"Манчестер Юнайтед" втратив перемогу над "святими" та не зумів піднятися до зони Ліги чемпіонів

Загрожує до 10 років в'язниці: чемпіона світу з боксу арештували за підозрою в сімейному насильстві

Герой збірної України з футзалу потрапив до символічної збірної Євро-2022