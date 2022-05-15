ФІДЕ дозволила шахістам країн-агресорів виступати під своїм прапором до кінця року

ФІДЕ дозволила шахістам країн-агресорів виступати під своїм прапором до кінця року

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) дозволила росіянам та білорусам виступати під прапором організації до 31 грудня 2022 року.

Спочатку організація, президентом якої є росіянин Аркадій Дворкович, дозвлолила спортсменам з країн-агресорів брати участь під її прапором лише до 31 травня 2022 року, однак наразі оголосили нове рішення.

Про це йдеться на офіційному сайті ФІДЕ.

Після закінчення цього терміну, 31 грудня 2022 року за відсутності інших запитів гравці будуть автоматично повернуті до своїх федерацій.

Усі гравці, які раніше отримали дозвіл виступати під прапором федерації, продовжать виступ під прапором ФІДЕ, якщо не надішлють запит на повернення прапора Росії чи Білорусі.

Нагадаємо, що олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилася зі своїми підписниками відео про те, як повномасштабне російське вторгнення змінило життя українських спортсменів.

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