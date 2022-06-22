Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ФІФА через вторгнення РФ подовжила термін призупинки контрактів легіонерів із України

Дата публікації
Перегляди
74
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ФІФА через вторгнення РФ подовжила термін призупинки контрактів легіонерів із України

Фото: Associated Press

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно ухвалила рішення подовжити термін дії тимчасового правила щодо призупинки контрактів легіонерами з України та Росії.

Зазначається, що дію відповідної норми продовжили до 30 червня 2023 року.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Так, до кінця місяця клуби мають час узгодити з гравцями деталі майбутньої співпраці. В іншому випадку контракт вважається замороженим, а гравці отримують право на оренду.

Подовження терміну призупинки контрактів стосуватиметься тих легіонерів, з якими клуби УПЛ та російського чемпіонату не змогли домовитися щодо припинення співпраці чи продовження кар'єри до 30 червня 2022 року. Правило ФІФА передбачає, що тепер упродовж сезону 2022/23 ті футболісти та тренери, які не бажають продовжувати кар'єру в Україні та Росії, мають право отримувати зарплату, а також підтримувати ігрову форму та навіть грати офіційні матчі.

Крім того, щодо захисту неповнолітніх уточнено, що неповнолітні, які тікають з України в інші країни разом зі своїми батьками у зв'язку з російським вторгненням, вважатимуться такими, що виконали вимоги пункту 2 А) статті 19 RSTP, звільняючи їх від правила, що забороняє міжнародний трансфер гравців до 18 років.

Зазначимо, що у світовому футболі відбулися одразу низка подій, пов'язаних із повномасштабним вторгненням Росії до України. Чемпіонат України було завершено достроково, тоді як щодо команд з країни-окупантки ФІФА та УЄФА ухвалили рішення про повне відсторонення від міжнародного футболу.

Після повного відсторонення РФ від міжнародного футболу до ФІФА почали звертатися з проханням щодо іноземних гравців, які виступають у чемпіонатах. Зокрема, прохання стосувалося дострокового розірвання контрактів з російськими клубами без виплати компенсації.

  • Станом на початок квітня загалом чемпіонати України покинули 153 футболісти, однак з того часу їхнє число ще збільшилося.

Додамо, що на початку березня ФІФА дозволила легіонерам з України і Росії в односторонньому характері залишити ці клуби.

Наступна публікація