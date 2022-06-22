ФІФА через вторгнення РФ подовжила термін призупинки контрактів легіонерів із України

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно ухвалила рішення подовжити термін дії тимчасового правила щодо призупинки контрактів легіонерами з України та Росії.

Зазначається, що дію відповідної норми продовжили до 30 червня 2023 року.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Так, до кінця місяця клуби мають час узгодити з гравцями деталі майбутньої співпраці. В іншому випадку контракт вважається замороженим, а гравці отримують право на оренду.

Подовження терміну призупинки контрактів стосуватиметься тих легіонерів, з якими клуби УПЛ та російського чемпіонату не змогли домовитися щодо припинення співпраці чи продовження кар'єри до 30 червня 2022 року. Правило ФІФА передбачає, що тепер упродовж сезону 2022/23 ті футболісти та тренери, які не бажають продовжувати кар'єру в Україні та Росії, мають право отримувати зарплату, а також підтримувати ігрову форму та навіть грати офіційні матчі.

Крім того, щодо захисту неповнолітніх уточнено, що неповнолітні, які тікають з України в інші країни разом зі своїми батьками у зв'язку з російським вторгненням, вважатимуться такими, що виконали вимоги пункту 2 А) статті 19 RSTP, звільняючи їх від правила, що забороняє міжнародний трансфер гравців до 18 років.

Зазначимо, що у світовому футболі відбулися одразу низка подій, пов'язаних із повномасштабним вторгненням Росії до України. Чемпіонат України було завершено достроково, тоді як щодо команд з країни-окупантки ФІФА та УЄФА ухвалили рішення про повне відсторонення від міжнародного футболу.

Після повного відсторонення РФ від міжнародного футболу до ФІФА почали звертатися з проханням щодо іноземних гравців, які виступають у чемпіонатах. Зокрема, прохання стосувалося дострокового розірвання контрактів з російськими клубами без виплати компенсації.

Станом на початок квітня загалом чемпіонати України покинули 153 футболісти, однак з того часу їхнє число ще збільшилося.

Додамо, що на початку березня ФІФА дозволила легіонерам з України і Росії в односторонньому характері залишити ці клуби.