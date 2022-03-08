ФІФА через вторгнення РФ призупинила контракти легіонерів, які виступають в Україні: що відомо

ФІФА через вторгнення РФ призупинила контракти легіонерів, які виступають в Україні: що відомо

Гравці можуть розірвати угоди в односторонньому порядку.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно ухвалила рішення призупинити чинні контракти легіонерів, які виступають у Чемпіонаті України.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Так, у світовому футболі відбулися одразу низка подій, пов'язаних із повномасштабним вторгненням Росії до України. Чемпіонат України пішов на вимушену перерву, тоді як щодо команд з країни-окупантки ФІФА та УЄФА ухвалили рішення про повне відсторонення від міжнародного футболу.

Після повного відсторонення РФ від міжнародного футболу до ФІФА почали звертатися з проханням щодо іноземних гравців, які виступають у чемпіонатах. Зокрема, прохання стосувалося дострокового розірвання контрактів з російськими клубами без виплати компенсації.

У підсумку ФІФА ухвалила комплекс рішень, які вносять тимчасові зміни у правила трансферів футболістів. Зокрема, вони стосуватимуться і легіонерів, які виступають у чемпіонаті України.

Контракти з легіонерами, що виступають у чемпіонаті України, призупинені до 30 червня 2022 року. Це означає, що ці футболісти можуть підписати контракти з іншими клубами та бути зареєстровані у будь-якій іноземній асоціації, незалежно від того, відкрите чи закрите трансферне вікно.

Іноземним гравцям та тренерам, що виступають у чемпіонаті окупантів, надано час до 10 березня домовитися про розірвання контракту. Якщо ж цього не відбудеться, то після 10 березня футболісти мають право призупинити свої контракти з російськими клубами та підписати договори з іншими.

Дедлайн реєстрації в новому клубі для легіонерів з України та Росії - 7 квітня 2022 року. В іншому випадку вони залишаються на контрактах у своїх клубах і не зможуть закінчити сезон в іншому.

Щодо іноземних клубів, то вони не можуть підписати більше двох футболістів з команд чемпіонатів України та Росії.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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