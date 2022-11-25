ФІФА дозволить ЛГБТ-символіку на чемпіонаті світу-2022: деталі

Організатор турніру не перешкоджатиме уболівальникам, які приходитимуть на матчі з "райдужними кольорами".

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення дозволити уболівальникам носити речі на підтримку ЛГБТ-спільноти під час матчів чемпіонату світу-2022.

Про це пише The Independent.

Під час поєдинків першого туру групового раунду Мундіалю влада конфіскувала речі, на яких зображалася веселка або райдужні смужки.

Після звернення національних федерацій до ФІФА організація поінформувала, що господарі турніру більше не створюватимуть проблем глядачам із символікою.

Нагадаємо, що ФІФА заборонив капітанам національних збірних використовувати пов’язки OneLove на турнірі, погрожуючи штрафами та жовтими картками для гравців. У відповідь збірна Німеччини провела акцію протесту перед матчем проти Японії.

Тим часом Данія розглядає варіант виходу з ФІФА через заборону використовувати ці пов'язки на матчах світової першості.

Читайте також:

Пробили дно: сербські фанати скандували кричалку про братання з росіянами перед матчем ЧС-2022

Гравець Камеруну вийшов на матч ЧС-2022 із прапором країни-агресорки на бутсах (фото)

Помста за скандальний пенальті: нападник Гани обурив Роналду витівкою наприкінці матчу ЧС-2022 (фото, відео)