ФІФА хоче проводити Чемпіонат світу кожні два роки: 12 європейських збірних пригрозили бойкотом

Світовий футбол на порозі глобальних змін.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) має намір від 2026 року проводити Чемпіонат світу кожні два роки, а не раз на чотириріччя, як це відбувається зараз. Про це заявив президент організації Джанні Інфантіно.

"Плюси варіанту з проведенням Чемпіонату світу кожні два роки є для мене очевидними. Більше змагань найвищого рівня, більше шансів дати світові надію і розвагу. Коли було ухвалено рішення проводити ЧС кожні 4 роки, було всього 40 команд. Тепер їх 211.

Тривають розмови про проведення ЧС у п'яти країнах за раз, і якщо ми припускаємо, що раз на рік буде або чоловічий, або жіночий чемпіонат, то за 20 років організаторами змагання зможуть побувати 100 країн", - цитує Інфантіно ESPN.

Для того, щоб вмістити в чотириріччя два мундіаля, ФІФА пропонує зменшити кількість відбіркових матчів, а також кількість міжнародних пауз між ними. За словами Інфантіно, зараз тривають внутрішні консультації, остаточне рішення збираються ухвалити до кінця року.

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Щоправда, як мінімум 12 європейських асоціацій вже виступили проти ідеї реформування світової першості. Вони не бажають брати участь в мундіалях кожні два роки та повідомили УЄФА про свої наміри вийти зі складу ФІФА, пише Associated Press.

Власне сам Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) також не підтримав новаторство ФІФА. Президент організації Александер Чеферін заявив, що проведення світової першості кожні два роки знизить цінність турніру.

"Ця концепція має всі ознаки рішення, яке ФІФА хоче ухвалити в поспіху і залишити решту гри за бортом. Вигоди здаються незначними, а підводних каменів дуже багато. УЄФА буде продовжувати протидіяти цьому, поки здоровий глузд не візьме гору і плани не будуть скасовані", - передає позицію УЄФА агентство Reuters.

Від моменту заснування в 1930 році Чемпіонат світу з футболу проводиться раз на чотири роки. Винятком стали лише 1942 і 1946 роки, коли турніри було скасовано через Другу світову війну.

Чинним переможцем планетарної першості є Франція, в фіналі 2018 року "триколірні" обіграли Хорватію - 4:2 .

. Наступні Чемпіонати світу відбудуться в Катарі (листопад-грудень 2022 року), а також в США, Канаді та Мексиці (літо 2026 року).

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