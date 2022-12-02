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ФІФА може відмовитися від формату груп з трьох команд на наступному Мундіалі: деталі

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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ФІФА може відмовитися від формату груп з трьох команд на наступному Мундіалі: деталі

Нововведення планували впровадити на ЧС-2026.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розглядає варіант відмови від формату з 16 групами по три команди в кожній. Схожу ідею ФІФА розглядала вже від ЧС-2026, на якому гратимуть 48 команд, а не 32.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що організатори врахували критику, тому зараз йдуть обговорення щодо повернення до класичного формату.

Планувалося, що команди будуть поділені на 16 груп, по три збірні в кожній. У плейоф турніру виходили б збірні, які посіли два перші місця. За такого формату матчі останнього туру можуть не мати жодного значення.

Поки що немає жодної офіційної інформації про зміну схеми групового етапу. Обговорення можливого формату чемпіонату світу-2026 ФІФА планує розпочати за кілька місяців після закінчення Мундіалю в Катарі.

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Дата публікації
Перегляди
391
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