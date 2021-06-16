ФІФА на пів року дискваліфікувала російського футболіста: деталі скандалу

Клуб уже має намір розірвати контракт із гравцем.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на пів року дискваліфікувала форварда "Ростова" Володимира Обухова за вживання допінгу.

Нагадаємо, ще у березні 2021 року були порушені дисциплінарні справи стосовно трьох російських футболістів за підозрою у вживанні ними допінгу. Імена гравців не називалися.

Зважаючи на обставини, "Ростов" має намір розірвати контракт із 29-річним нападником, повідомляє "Р-Спорт".

Обухов є вихованцем московського "Спартака". Всю свою кар'єру він виступав виключно на батьківщині.

Всю свою кар'єру він виступав виключно на батьківщині. Форвард пограв за юнацькі та молодіжну збірні Росії.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у Мережі запропонували форму для збірної Росії на Чемпіонат Європи.

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