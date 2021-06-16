ФІФА на пів року дискваліфікувала російського футболіста: деталі скандалу

Клуб уже має намір розірвати контракт із гравцем.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на пів року дискваліфікувала форварда "Ростова" Володимира Обухова за вживання допінгу.
Нагадаємо, ще у березні 2021 року були порушені дисциплінарні справи стосовно трьох російських футболістів за підозрою у вживанні ними допінгу. Імена гравців не називалися.
Зважаючи на обставини, "Ростов" має намір розірвати контракт із 29-річним нападником, повідомляє "Р-Спорт".
- Обухов є вихованцем московського "Спартака". Всю свою кар'єру він виступав виключно на батьківщині.
- Форвард пограв за юнацькі та молодіжну збірні Росії.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у Мережі запропонували форму для збірної Росії на Чемпіонат Європи.