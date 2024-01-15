ФІФА назвала ім'я найкращого футболіста 2023 року: хто отримав престижну нагороду

В понеділок, 15 січня, в Лондоні відбулася церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards, під час якої нагороду найкращому футболісту за підсумками 2023 року отримав форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі.

У боротьбі за престижний приз аргентинець обійшов Ерлінга Голанда ("Манчестер Сіті" / збірна Норвегії) та Кіліана Мбаппе (ПСЖ / збірна Франції).

Мессі та Голанд набрали однакову кількість балів – по 48, але нагороду отримав аргентинець через більшу кількість голосів капітанів національних команд.

Результати голосування за найкращого футболіста 2023 року / Фото: ФІФА

Мессі втретє виграв нагороду FIFA The Best як найкращий футболіст року. Раніше він став володарем цього призу 2019-го та 2022-го.

Додамо, що приз найкращій футболістці 2023 року отримала іспанка Айтана Бонматі, яка виступає за "Барселону".

Зазначимо, що найкращого футболіста 2023 року визначали головні тренери й капітани національних збірних, а також журналісти та вболівальники, які голосували на сайті ФІФА. Враховувалися виступи гравців у період від 19 грудня 2022-го до 20 серпня 2023 року.

Нагадаємо, торік найкращим футболістом за версією ФІФА було визнано Ліонеля Мессі, який разом зі збірною Аргентини став переможцем чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Найкращим воротарем 2022 року став голкіпер "Астон Вілли" та збірної Аргентини Еміліано Мартінес, а найкращим тренером – керманич "альбіселесте" Ліонель Скалоні.

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