ФІФА назвала трьох претендентів на звання найкращого футболіста року

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила трійку претендентів на звання найкращого гравця року.

Про це повідомляється на офіційному сайт організації.

На престижну нагороду претендують аргентинський форвард Ліонель Мессі (ПСЖ) та французькі нападники Карім Бензема ("Реал" Мадрид) і Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

Крім того, були оголошені фіналісти премії FIFA The Best в інших номінаціях.

Найкращий тренер

Карло Анчелотті ("Реал")

Пеп Гвардіола ("Манчестер Сіті")

Ліонель Скалоні (збірна Аргентини)

Найкращий воротар

Тібо Куртуа ("Реал", збірна Бельгії )

Еміліано Мартінес ("Астон Вілла", збірна Аргентини)

Яссін Буну ("Севілья", збірна Марокко)

Найкраща футболістка

Бет Мід ("Арсенал", збірна Англії)

Алекс Морган ("Сан-Дієго Вейв", збірна США)

Алексія Путельяс ("Барселона", збірна Іспанії)

Урочиста церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards відбудеться 27 лютого в Парижі.

Минулого року приз найкращому футболісту отримав польський форвард Роберт Левандовські, який на той момент виступав за "Баварію". Найкращим тренером року визнали тодішнього керманича "Челсі" Томаса Тухеля.

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