ФІФА оголосила ім'я найкращого футболіста 2024 року

17 грудня у місті Доха, столиці Катару, відбулася церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards, під час якої нагороду найкращому футболісту за підсумками 2024 року отримав бразильський форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор.

На звання найкращого футболіста світу також претендували Дані Карвахаль (Іспанія, "Реал" Мадрид), Ерлінг Голанд (Норвегія, "Манчестер Сіті"), Федеріко Вальверде (Уругвай, "Реал" Мадрид), Флоріан Вірц (Німеччина, "Баєр" Леверкузен), Джуд Беллінгем (Англія, "Реал" Мадрид), Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ / "Реал" Мадрид), Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона"), Ліонель Мессі (Аргентина, "Інтер" Маямі), Родрі (Іспанія, "Манчестер Сіті") та Тоні Кроос (Німеччина, "Реал" Мадрид / закінчив кар'єру).

Зазначимо, що найкращого футболіста 2024 року визначали головні тренери й капітани національних збірних, а також журналісти та вболівальники, які голосували на сайті ФІФА. Враховувалися виступи гравців у період від 21 серпня 2023-го до 10 серпня 2024 року.

Нагадаємо, торік найкращим футболістом за версією ФІФА було визнано форварда "Інтера" Маямі Ліонеля Мессі.

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