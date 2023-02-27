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ФІФА оголосила ім'я найкращого футболіста світу 2022 року

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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1241
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ФІФА оголосила ім'я найкращого футболіста світу 2022 року

Фото: Associated Press

Нагороду отримав аргентинський форвард Ліонель Мессі.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визнала найкращим гравцем 2022 року нападника ПСЖ і збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

35-річний аргентинець отримав почесний приз під час урочистої церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards, яка відбулася 27 лютого в Парижі.

У боротьбі за престижну нагороду Мессі обійшов французьких нападників – Каріма Бензема ("Реал" Мадрид) та Кіліана Мбаппе (ПСЖ).

Минулого року Лео разом зі збірною Аргентини став переможцем чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Додамо, що найкращою футболісткою року вдруге поспіль стала Алексія Путельяс ("Барселона").

Зазначимо, що 2021 року приз найкращому футболісту отримав польський форвард Роберт Левандовські, який на той момент виступав за "Баварію".

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Дата публікації
Перегляди
1241
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