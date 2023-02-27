ФІФА оголосила ім'я найкращого футболіста світу 2022 року

Нагороду отримав аргентинський форвард Ліонель Мессі.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визнала найкращим гравцем 2022 року нападника ПСЖ і збірної Аргентини Ліонеля Мессі.
35-річний аргентинець отримав почесний приз під час урочистої церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards, яка відбулася 27 лютого в Парижі.
У боротьбі за престижну нагороду Мессі обійшов французьких нападників – Каріма Бензема ("Реал" Мадрид) та Кіліана Мбаппе (ПСЖ).
Минулого року Лео разом зі збірною Аргентини став переможцем чемпіонату світу-2022 у Катарі.
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023
#TheBest FIFA Men’s Player Award 2022 goes to Lionel Messi! pic.twitter.com/HXEugVH1t9
Додамо, що найкращою футболісткою року вдруге поспіль стала Алексія Путельяс ("Барселона").
On top of the world.— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023
@alexiaputellas has been crowned #TheBest FIFA Women’s Player 2022! pic.twitter.com/Wtcgg8SUmO
Зазначимо, що 2021 року приз найкращому футболісту отримав польський форвард Роберт Левандовські, який на той момент виступав за "Баварію".
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