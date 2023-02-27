ФІФА оголосила ім'я найкращого футболіста світу 2022 року

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визнала найкращим гравцем 2022 року нападника ПСЖ і збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

35-річний аргентинець отримав почесний приз під час урочистої церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards, яка відбулася 27 лютого в Парижі.

У боротьбі за престижну нагороду Мессі обійшов французьких нападників – Каріма Бензема ("Реал" Мадрид) та Кіліана Мбаппе (ПСЖ).

Минулого року Лео разом зі збірною Аргентини став переможцем чемпіонату світу-2022 у Катарі.



#TheBest FIFA Men’s Player Award 2022 goes to Lionel Messi! pic.twitter.com/HXEugVH1t9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Додамо, що найкращою футболісткою року вдруге поспіль стала Алексія Путельяс ("Барселона").

On top of the world.

@alexiaputellas has been crowned #TheBest FIFA Women’s Player 2022! pic.twitter.com/Wtcgg8SUmO — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

Зазначимо, що 2021 року приз найкращому футболісту отримав польський форвард Роберт Левандовські, який на той момент виступав за "Баварію".

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