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ФІФА оголосила номінантів на Премію Пушкаша за найкращий гол року (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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ФІФА оголосила номінантів на Премію Пушкаша за найкращий гол року (відео)

Фото: Associated Press

На приз претендують одинадцять гравців.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила претендентів на нагороду імені Ференца Пушкаша, яка вручається за найкращий гол року.

Імена кандидатів на почесну нагороду з відео їхніх забитих м'ячів з'явилися на офіційному сайті організації.

Всього до списку потрапили 11 номінантів: цього року з 8 представниками чоловічого футболу також будуть конкурувати три жінки.

Проголосувати за найкрасивіший гол можна на сайті ФІФА за цим посиланням.

Повний список номінантів на Премія Пушкаша

Дімітрі Пайє ("Марсель" - ПАОК)

Алессія Руссо (Англія - Швеція)

Амандін Анрі ("Барселона" - "Ліон")

Кіліан Мбаппе (Аргентина - Франція)

Сальма Параллуело ("Барселона" - "Вільярреал")

Марцин Олекси ("Варта" Познань - "Сталь" Ряшів)

Рішарлісон (Бразилія - Сербія)

Тео Ернандес ("Мілан" - "Аталанта")

Алу Куол (Ірак U23 - Австралія U23)

Франсіско Гонсалес Метійї ("Росаріо Сентраль" - "Сентраль Кордова")

Маріо Балотеллі ("Адана Демірспор" - "Гезтепе")

Відео усіх голів-номінантів на Премія Пушкаша

Голосування вболівальників триватиме до 3 лютого. Церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards відбудеться 27 лютого.

Раніше повідомлялося, що ФІФА назвала претендентів на звання найкращого гравця року.

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Дата публікації
Перегляди
765
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