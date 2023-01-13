ФІФА оголосила номінантів на Премію Пушкаша за найкращий гол року (відео)

На приз претендують одинадцять гравців.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила претендентів на нагороду імені Ференца Пушкаша, яка вручається за найкращий гол року.

Імена кандидатів на почесну нагороду з відео їхніх забитих м'ячів з'явилися на офіційному сайті організації.

Всього до списку потрапили 11 номінантів: цього року з 8 представниками чоловічого футболу також будуть конкурувати три жінки.

Проголосувати за найкрасивіший гол можна на сайті ФІФА за цим посиланням.

Повний список номінантів на Премія Пушкаша

Дімітрі Пайє ("Марсель" - ПАОК)

Алессія Руссо (Англія - Швеція)

Амандін Анрі ("Барселона" - "Ліон")

Кіліан Мбаппе (Аргентина - Франція)

Сальма Параллуело ("Барселона" - "Вільярреал")

Марцин Олекси ("Варта" Познань - "Сталь" Ряшів)

Рішарлісон (Бразилія - Сербія)

Тео Ернандес ("Мілан" - "Аталанта")

Алу Куол (Ірак U23 - Австралія U23)

Франсіско Гонсалес Метійї ("Росаріо Сентраль" - "Сентраль Кордова")

Маріо Балотеллі ("Адана Демірспор" - "Гезтепе")

Відео усіх голів-номінантів на Премія Пушкаша

All 11 nominees for the 2022 Puskas award - who deserves to win?



pic.twitter.com/dnLb6PkKZp — The72 - We Love the #EFL (@_The72) January 12, 2023

Голосування вболівальників триватиме до 3 лютого. Церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards відбудеться 27 лютого.

Раніше повідомлялося, що ФІФА назвала претендентів на звання найкращого гравця року.

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