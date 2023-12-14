ФІФА оголосила трійку номінантів на звання найкращого гравця 2023 року

Переможця буде названо на церемонії, яка відбудеться 15 січня 2024 року.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала фінальну трійку номінантів на премію The Best найкращому футболісту за підсумками 2023 року.

Як повідомляє офіційний сайт організації, на нагороду претендують Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті" / збірна Норвегії), Кіліан Мбаппе (ПСЖ / збірна Франції) і Ліонель Мессі ("Інтер" Маямі / збірна Аргентини).

Найкращого футболіста 2023 року визначають головні тренери та капітани національних збірних, а також журналісти та вболівальники, які голосують на сайті ФІФА. Враховуються виступи гравців у період від 19 грудня 2022-го до 20 серпня 2023 року, без чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Переможця буде названо на церемонії, яка відбудеться 15 січня 2024 року в Лондоні.

Нагадаємо, найкращим футболістом минулого року за версією ФІФА було визнано Ліонеля Мессі, який разом зі збірною Аргентини став переможцем ЧС-2022.

Найкращим воротарем 2022 року став голкіпер "Астон Вілли" та збірної Аргентини Еміліано Мартінес, а найкращим тренером – керманич "альбіселесте" Ліонель Скалоні.

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