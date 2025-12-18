ТСН у соціальних мережах

ФІФА оголосила рекордні призові для учасників ЧС-2026 з футболу

Чемпіон світу отримає 50 мільйонів доларів призових.

Трофей чемпіонату світу з футболу

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила розмір призових коштів для учасників фінального турніру чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомив офіційний сайт організації.

Загальна сума призових складе 727 мільйонів доларів – рекорд в історії чемпіонатів світу. Це на 50% більше, ніж було на попередньому ЧС-2022 у Катарі.

Кожен учасник фінальної частини Мундіалю гарантовано отримає 10,5 мільйонів доларів, з яких 9 мільйонів – за вихід на турнір, а ще 1.5 мільйони – покриття витрат на підготовку до чемпіонату світу.

Решта 655 мільйонів буде розподілена між учасниками турніру залежно від результатів.

Майбутній чемпіон світу отримає 50 мільйонів доларів призових.

Розподіл призових на ЧС-2026 з футболу

  • Чемпіон: 50 мільйонів доларів.

  • Друге місце: 33 мільйони доларів.

  • Третє місце: 29 мільйонів доларів.

  • 4-те місце: 27 мільйонів доларів.

  • 5-8 місце: 19 мільйонів доларів.

  • 9-16 місця: 15 мільйонів доларів.

  • 17-32 місце: 11 мільйонів доларів.

  • 33-48 місце: 9 мільйонів доларів.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Під час жеребкування фінального турніру ЧС-2026 було сформовано 12 груп по чотири команди в кожній. По 2 найкращі збірні з кожного квартету та 8 володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Збірна України в плейоф відбору ЧС-2026

Для того, щоб взяти участь у фінальному турнірі ЧС-2026, збірній України потрібно виграти ще два матчі. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Сергія Реброва 26 березня 2026 року зіграє проти Швеції.

Матч Україна – Швеція буде номінально домашнім для нашої збірної й відбудеться на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія.

У разі перемоги над шведами збірна України на цій же арені в фіналі плейоф 31 березня 2026 року розіграє путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Нагадаємо, збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026 з футболу. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

