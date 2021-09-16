ФІФА оновила рейтинг національних збірних після вересневих матчів: на якому місці Україна

ФІФА оновила рейтинг національних збірних після вересневих матчів: на якому місці Україна

"Синьо-жовті" втратили дві позиції у світовій класифікації.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала рейтинг національніх збірних за підсумками вересневих поєдинків. У ньому збірна України опустилася з 25-го на 27-ме місце.

Після оприлюднення серпневого рейтингу "синьо-жовті" провели три поєдинки: у кваліфікації на ЧС-2022 українці зіграли внічию з Казахстаном (2:2) та Францією (1:1), а також розписали мирову з чехами в товариській зустрічі (1:1).

Зазначимо, що серед збірних УЄФА Україна розташувалася на 15-му місці.

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РЕЙТИНГ ФІФА

(від 16 вересня 2021 року)

1. Бельгія - 1832,33

2. Бразилія - ​​1811,73

3. Англія - ​​1755,44

4. Франція - 1754,31*

5. Італія - ​​1735,73

6. Аргентина - 1725,31

7. Португалія - ​​1674,9

8. Іспанія - 1673,68

9. Мексика - 1666,19

10. Данія - 1658,49

...

27. УКРАЇНА - 1520,07

55. Фінляндія - 1406.92*

57. Боснія і Герцеговина - 1405.3*

120. Казахстан - 1151.18*

* - суперники збірної України у відборі Чемпіонату світу-2022

Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше за команду Петракова.

У наступному матчі кваліфікації "синьо-жовті" 9 жовтня зіграють на виїзді проти Фінляндії.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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