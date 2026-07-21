ФІФА оновила рейтинг збірних після ЧС-2026: на якому місці Україна

Збірна України з футболу / © УАФ

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг чоловічих національних збірних після чемпіонату світу-2026.

Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

Збірна України, яка пропустила ЧС-2026, втратила одну позицію та опустилася на 33-тє місце у рейтингу національних команд. "Синьо-жовтих" обійшов Кот-д'Івуар.

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Новим лідером світового рейтингу стала Іспанія, яка випередила Аргентину. Зазначимо, що "Фурія Роха" здолала "альбіселесте" (1:0) у фіналі Мундіалю-2026.

Рейтинг збірних ФІФА на 20 липня 2026 року

1. Іспанія — 1995.88 балів (+1 позиція)

2. Аргентина — 1970.37 (-1)

3. Франція — 1948.97

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4. Англія — 1922.83

5. Бразилія — 1804.92 (+1)

6. Марокко — 1803.99 (+1)

7. Португалія — 1787.85 (-2)

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8. Бельгія — 1778.36 (+1)

9. Нідерланди — 1775.54 (-1)

10. Мексика — 1754.30 (+4)

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32. Південна Корея — 1558.72 (-7)

33. Україна — 1549.29 (-1)

34. Парагвай — 1542.48 (+7)

Наступним офіційним турніром для збірної України стане Ліга націй-2026/27. Команда Андреа Мальдери виступить у Дивізіоні B, де її суперниками в групі будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

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Перший офіційний матч під керівництвом Мальдери збірна України зіграє восени — 25 вересня на виїзді проти Угорщини.

Раніше стало відомо, де збірна України з футболу проведе домашні матчі Ліги націй.

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