ФІФА оштрафувала збірну Сербії за скандальний прапор на ЧС-2022

Гравці вивісили у роздягальні прапор з Косовом у складі своєї країни.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) покарає Федерацію футболу Сербії за політичний скандал на чемпіонаті світу-2022. Перед матчем 1-го туру проти Бразилії у роздягальні національної команди висів прапор, на якому територія Сербії включає Косово.

Про це повідомляє AP News.

У ФІФА розглянули скаргу Футбольної федерації Косова та наклали на сербів штраф. Тепер вони змушені виплатити штраф у розмірі 20 000 швейцарських франків (21,3 тисячі доларів).

Додамо, що у цьому матчі Сербія поступилася Бразилії з рахунком 2:0. Згодом невдачі команди на Мундіалі продовжилися і вона не зуміла пробитися до плейоф, маючи у активі лише одне очко.

Нагадаємо, що Сербія відзначилася ще одним скандалом на ЧС-2022. Сербські фанати скандували кричалку про братання з росіянами перед матчем проти Бразилії на ЧС-2022.

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