ФІФА після відбіркових матчів до ЧС-2022 оновила рейтинг національних збірних: на якому місці Україна

ФІФА після відбіркових матчів до ЧС-2022 оновила рейтинг національних збірних: на якому місці Україна

"Синьо-жовті" додали одну сходинку в світовий класифікації.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала рейтинг національніх збірних за підсумками жовтневих поєдинків.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Так, збірна України додала у світовій класифікації одну сходинку і тепер розташовується на 26 місці. Зазначимо, що серед збірних УЄФА колектив Олександра Петракова розташувався на 16-му місці.

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РЕЙТИНГ ФІФА

(від 21 жовтня 2021 року)

1. Бельгія - 1832,33

2. Бразилія - ​​1820,36

3. Франція - ​​1779,24*

4. Італія - 1750,52

5. Англія - ​​1750,16

6. Аргентина - 1738,39

7. Іспанія - ​​1687,66

8. Португалія - 1681,73

9. Мексика - 1672,92

10. Данія - 1668,98

...

26. Україна - 1527,12

56. Боснія та Герцеговина - 1414,92*

60. Фінляндія - 1403,96*

125. Казахстан - 1137,46*

* - суперники збірної України у відборі Чемпіонату світу-2022

Збірна України в жовтні провела дві зустрічі відбору до ЧС-2022 - на виїзді зуміла здолати Фінляндію ( 2:1 ) та розписала нічию вдома проти Боснії та Герцеговини ( 1:1 );

) та розписала нічию вдома проти Боснії та Герцеговини ( ); Після семи матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому місці з 8 балами Фінляндія. Боснійці з 7 пунктами розташувалися на четвертій позиції. Ці команди провели на гру менше за колектив Петракова. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів;

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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