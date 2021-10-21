ФІФА після відбіркових матчів до ЧС-2022 оновила рейтинг національних збірних: на якому місці Україна

"Синьо-жовті" додали одну сходинку в світовий класифікації.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала рейтинг національніх збірних за підсумками жовтневих поєдинків.
Про це йдеться на офіційному сайті організації.
Так, збірна України додала у світовій класифікації одну сходинку і тепер розташовується на 26 місці. Зазначимо, що серед збірних УЄФА колектив Олександра Петракова розташувався на 16-му місці.
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РЕЙТИНГ ФІФА
(від 21 жовтня 2021 року)
1. Бельгія - 1832,33
2. Бразилія - 1820,36
3. Франція - 1779,24*
4. Італія - 1750,52
5. Англія - 1750,16
6. Аргентина - 1738,39
7. Іспанія - 1687,66
8. Португалія - 1681,73
9. Мексика - 1672,92
10. Данія - 1668,98
...
26. Україна - 1527,12
56. Боснія та Герцеговина - 1414,92*
60. Фінляндія - 1403,96*
125. Казахстан - 1137,46*
* - суперники збірної України у відборі Чемпіонату світу-2022
- Збірна України в жовтні провела дві зустрічі відбору до ЧС-2022 - на виїзді зуміла здолати Фінляндію (2:1) та розписала нічию вдома проти Боснії та Герцеговини (1:1);
- Після семи матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому місці з 8 балами Фінляндія. Боснійці з 7 пунктами розташувалися на четвертій позиції. Ці команди провели на гру менше за колектив Петракова. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів;
- Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
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