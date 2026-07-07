ФІФА покарала гравця збірної США, якому скасували "бан" на ЧС-2026 після дзвінка Трампа

Фоларін Балогун / © Associated Press

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оштрафувала на 40 тисяч доларів форварда збірної США Фоларіна Балогуна, якому призупинили його дискваліфікації на чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Балогун отримав червону картку за грубий фол в матчі 1/16 фіналу проти Боснії та Герцеговини, але після фінального свистка повернувся на поле для святкування разом із партнерами.

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За підсумками дисциплінарного провадження дисциплінарний комітет ФІФА визнав Балогуна винним у двох порушеннях Дисциплінарного кодексу організації. Футболіст отримав штраф у розмірі 40 тисяч доларів, а Федерацію футболу США визнано солідарно відповідальною за його сплату.

Також комітет призначив форварду одноматчеву дискваліфікацію, однак її виконання було призупинено на один рік відповідно до статті 27 Дисциплінарного кодексу. Це дозволило Балогуну взяти участь у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Бельгії.

У заяві наголошується, що дисциплінарний комітет не скасовував рішення арбітра про вилучення та не переглядав саму червону картку. Рішення стосувалося виключно подальших дисциплінарних санкцій.

У ФІФА також наголосили, що стаття 27 Дисциплінарного кодексу надає комітету право призупиняти виконання будь-якого покарання, якщо справа не пов'язана з маніпулюванням результатами матчів. В організації зазначили, що застосування цієї норми вже мало прецеденти під час відбіркового циклу до чемпіонату світу-2026.

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Окремо у ФІФА наголосили, що призупинення дії дискваліфікації не означає скасування червоної картки. Якщо протягом року Балогун вчинить аналогічне порушення, відкладена одноматчева дискваліфікація буде застосована додатково до нового покарання.

Раніше президент США Дональд Трамп зізнався, що особисто телефонував голові ФІФА Джанні Інфантіно з проханням скасувати дискваліфікацію Балогуна, який повинен був пропустити матч 1/8 фіналу проти Бельгії.

Після призупинення "бану" Фоларін вийшов у стартовому складі на гру з бельгійцями, але не допоміг своїй команді пробитися до чвертьфіналу. Бельгія розгромила американців з рахунком 4:1 та здобула путівку до наступної стадії.

У чвертьфіналі ЧС-2026 бельгійці позмагаються з Іспанією, яка в 1/8 фіналу вирвала перемогу над Португалією (1:0).

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Матч Іспанія — Бельгія відбудеться у п'ятницю, 10 липня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у півфіналі зіграє з тріумфатором поєдинку Франція — Марокко, який відбудеться у четвер, 9 липня, о 23:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що збірна Бельгії затролила ФІФА та Трампа після розгрому США в 1/8 фіналу ЧС-2026.

Також ми розповідали, що УЄФА жорстко розніс рішення ФІФА призупинити дискваліфікацію Балогуна.

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Сам Балогун уже також прокоментував скандальне рішення ФІФА скасувати його "бан" на ЧС-2026.

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