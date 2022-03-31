Ганебне рішення: ФІФА позбавила членства в організації три країни, але не Росію

Ганебне рішення: ФІФА позбавила членства в організації три країни, але не Росію

Ба більше організація визнала російську мову однією з офіційних.

Сьогодні, 31 березня, Міжнародна футбольна асоціація (ФІФА) у Катарі провела засідання 72-го конгресу організації. Очікувалося, що на ньому буде ухвалено рішення щодо співпраці з Російським футбольниим союзом (РФС), однак цього не сталося.

Питання про те, щоб призупинити членство Росії у ФІФА, або ж про повне її виключення з організації не стали розглядати під час сьогоднішнього конгресу.

Зазначимо, що більшістю голосів було призупинено членство у ФІФА федерацій Пакистану, Зімбабве та Кенії.

Також за результатами 72-го конгресу ФІФА було ухвалено рішення визнати російську мову однією з офіційних мов організації. Інші офіційні мови ФІФА — англійська, іспанська, французька та німецька.

Згодом президент ФІФА Джанні Інфантіно пояснив, чому питання про виключення російського футбольного союзу (РФС) з організації не було розглянуто під час 72-го конгресу Міжнародної федерації футболу.

"Виключення РФС із ФІФА – не варіант. Якщо ми не збиратимемо людей разом під час наших конгресів, тоді нам краще припинити нашу діяльність та піти додому. Можу лише закликати лідерів до діалогу та деескалації конфлікту", - цитує Інфантіно офіційний сайт ФІФА.

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