ФІФА представила революційну зміну до ЧС-2022: як працює новітня технологія

На Чемпіонаті світу з футболу 2022 року застосують нову систему визначення офсайду.

На турнірі в Катарі положення поза грою фіксуватиметься напівавтоматично.

Про всі аспекти футбольного ноу-хау Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розповіла на офіційному сайті.

Очікується, що суддям, які обслуговуватимуть матчі ЧС-2022, знадобиться менше часу на фіксацію офсайдів.

На стадіонах у Катарі встановлять 12 спеціальних камер, які фіксуватимуть точне положення на полі м'яча та 29 точок кожного футболіста, ключових у визначенні поза грою. Нові дані надходитимуть 50 разів на секунду. Також спеціальний датчик буде розміщений у центрі м'яча. Він посилатиме сигнали до відеоопераційної 500 разів на секунду. Тож можна буде визначити точний час удару.

За допомогою штучного інтелекту система автоматично сповіщатиме відеопомічника рефері про офсайд. Перед тим, як повідомити результат рефері в полі, суддя VAR зможе сам перевірити рішення системи, переглядаючи автоматично створену лінію офсайду. Весь процес ухвалення рішення займатиме лічені секунди.

Після того, як суддя VAR і рефері в полі підтвердять рішення, система згенерує 3D анімацію епізоду, яка буде демонструватися на великих екранах стадіону і буде доступна телетрансляторам.

Напівавтоматична система визначення офсайду раніше успішна була випробувана ФІФА на Кубку арабських націй-2021 та Клубному чемпіонаті світу-2021

Мундіаль у Катарі відбудеться від 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Уже відомі всі 32 збірні , які виступлять на майбутньому турнірі.

, які виступлять на майбутньому турнірі. На жаль, збірна України не зіграє на світовій першості в Катарі. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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