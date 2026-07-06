ФІФА призупинила "бан" гравця збірної США на ЧС-2026 та отримала подяку від Трампа

Фоларін Балогун / © Associated Press

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Дисциплінарний комітет ФІФА призупинив дискваліфікацію форварда збірної США Фоларіна Балогуна.

Про це повідомляє nytimes.com.

"Відповідно до положень Статті 27 Дисциплінарного кодексу (FDC), виконання автоматичної дискваліфікації на матч для гравця збірної США Фоларіна Балогуна призупиняється на випробувальний строк терміном в один рік", — йдеться у рішенні дисциплінарного комітету ФІФА.

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Балогун отримав пряму червону картку на 64-й хвилині матчу 1/16 фіналу проти Боснії та Герцеговини, який американці виграли з рахунком 2:0.

Фоларін у боротьбі за м'яч ззаду наступив на ногу захиснику боснійців Таріку Мухаремовичу на лівому фланзі атаки — рефері вилучив американця з поля за грубе порушення правил.

США — Боснія і Герцеговина / © Associated Press

США — Боснія і Герцеговина / © Associated Press

Журналіст Бен Джейкобс повідомив, що з Білого дому напряму зателефонували до ФІФА з проханням до президента організації Джанні Інфантіно переглянути червону картку Балогуна.

Після цього рішення президент США Дональд Трамп подякував ФІФА за призупинення дискваліфікації Балогуна.

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"Дякую ФІФА за те, що вчинили правильно й скасували величезну несправедливість", — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Таким чином, Балогун зможе взяти участь у матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Бельгії.

Зазначимо, що 25-річний Балогун з трьома голами є найкращим бомбардиром збірної США на домашньому Мундіалі.

Поєдинок США — Бельгія відбудеться у вівторок, 7 липня, у Сіетлі. Початок гри — о 03:00 за київським часом.

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Переможець пари США — Бельгія в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Португалія — Іспанія.

Раніше повідомлялося, що Трамп особисто вручатиме трофей переможцю ЧС-2026.

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