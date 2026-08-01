ФІФА скасувала скандальні плани з продажу прав на чемпіонат світу приватним інвесторам

Джанні Інфантіно / © Associated Press

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) скасувала свої плани з продажу часток прав на чемпіонат світу приватним інвесторам.

Про це повідомив президент організації Джанні Інфантіно.

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Раніше УЄФА та 55 національних членів-асоціацій пригрозили бойкотом чемпіонату світу, якщо ФІФА продасть частку прав на нього приватним інвесторам. У цьому УЄФА також підтримали Конфедерація футболу країн Північної та Центральної Америки та Карибського басейну (КОНКАКАФ) та Азіатська конфедерація футболу (АФК).

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"Уважно вислухавши всі позиції, ми дійшли висновку, що цей проєкт викликав розбіжності такого характеру, які, незалежно від рівня підтримки, більше не відповідають початковій меті, заради якої він був запропонований. Нашою метою завжди було — і завжди буде — об'єднувати та розвивати футбол. Тому ця пропозиція не буде реалізована.

Надалі я маю намір у найближчі дні та тижні знову об'єднати всі зацікавлені сторони в дусі спільного інтересу до нашої гри, щоб і надалі сприяти розвитку футболу в усьому світі, особливо в тих країнах, які найбільше потребують нашої підтримки", — йдеться у заяві ФІФА.

Нагадаємо, план ФІФА передбачав створення окремої компанії FIFA Forward Enterprise (FFE), яка мала керувати чемпіонатом світу. Сума угоди з продажу часток ЧС приватним інвесторам оцінювалася в 17 млрд євро.

Фінансовим консультантом проєкту мала стати JP Morgan, а групу інвесторів очолити Thrive Capital, директором якої є Джошуа Кушнер — рідний брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

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Раніше повідомлялося, що ФІФА відкрила дисциплінарні справи проти збірної Аргентини після скандалів на ЧС-2026.

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