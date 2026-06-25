ФІФА суворо покарала футболіста, який завдав супернику моторошної травми на ЧС-2026

Канада — Катар / © Associated Press

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) дискваліфікувала на п'ять матчів півзахисника збірної Катару Ассіма Мадібо за грубе порушення правил у поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026 проти команди Канади, внаслідок якого жахливу травму дістав канадський хавбек Ісмаель Коне.

Про це повідомляє Reuters.

Унаслідок зіткнення Коне отримав переломи великогомілкової та малогомілкової кісток лівої ноги, він залишив поле на ношах. За цей фол арбітр показав Мадібо пряму червону картку.

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Невдовзі після матчу проти катарців Коне переніс операцію. 24-річний футболіст пропустить решту турніру.

Канада — Катар / © Associated Press

Канада — Катар / © Associated Press

Канада — Катар / © Associated Press

Зазначається, що катарська футбольна федерація може спробувати оскаржити дискваліфікацію Мадібо, звернувшись до апеляційного комітету ФІФА.

Канада і Катар виступали у групі B. До плейоф з цього квартету вийшли Швейцарія (7 очок, перше місце), Канада (4 бали, друга позиція), а також Боснія я Герцеговина (4 пункти, третя сходинка). Катар (1 очко) фінішував останнім і завершив виступи на Мундіалі.

В 1/16 фіналу збірна Канади зіграє з командою ПАР, яка посіла друге місце у групі А. Поєдинок відбудеться 28 червня, о 22:00 за київським часом.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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