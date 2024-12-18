FIFA The Best-2024: стало відомо, як Україна проголосувала за найкращого футболіста року

Від України участь у голосуванні взяли Сергій Ребров, Микола Матвієнко та журналіст Валерій Новобранець.

17 грудня у місті Доха, столиці Катару, відбулася урочиста церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards-2024, під час якої було вручено нагороди найкращим у різних номінаціях у чоловічому та жіночому футболі.

Так, найкращим гравцем 2024 року було визнано бразильського форварда мадридського "Реалаа" Вінісіуса Жуніора.

За підсумками голосування 24-річний бразилець набрав 48 балів, випередивши володаря "Золотого м'яча-2024" іспанського півзахисника "Манчестер Сіті" Родрі (43 бали) та свого одноклубника англійського хавбека Джуда Беллінгема (37 балів).

Переможців у номінаціях The Best FIFA Football Awards визначали головні тренери й капітани національних збірних, а також журналісти та вболівальники, які голосували на сайті ФІФА. Враховувалися виступи у період від 21 серпня 2023-го до 10 серпня 2024 року.

Від України голосували головний тренер національної збірної Сергій Ребров, капітан "синьо-жовтих" Микола Матвієнко та журналіст Валерій Новобранець.

Цікаво, що всі українські представники поставили на перше місце півзахисника "Манчестер Сіті" Родрі, а не переможця премії Вінісіуса Жуніора.

FIFA The Best-2024: як проголосували представники України

Сергій Ребров

1. Родрі

2. Джуд Беллінгем

3. Вінісіус Жуніор

Микола Матвієнко

1. Родрі

2. Вінісіус Жуніор

3. Флоріан Вірц

Валерій Новобранець

1. Родрі

2. Вінісіус Жуніор

3. Ерлінг Голанд

Раніше повідомлялося, що ФІФА також назвала символічну збірну 2024 року.

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