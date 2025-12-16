ФІФА The Best-2025: стали відомі переможці футбольної премії в усіх номінаціях

The Best FIFA Football Awards / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 16 грудня, у столиці Катару, місті Доха, відбулася церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards, під час якої було вручено нагороди найкращим у чоловічому та жіночому футболі за підсумками 2025 року

Володарем нагороди найкращому футболісту світу став вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле.

Найкращою футболісткою світу визнали іспанку Айтану Бонматі з "Барселони".

Реклама

Почесні призи також були вручені в інших номінаціях. До вашої уваги повний список переможців премії The Best FIFA Football Awards-2025.

Усі володарі нагород The Best FIFA Football Awards-2025

Найкращий гравець – Усман Дембеле (Франція, ПСЖ)

Найкращий тренер – Луїс Енріке (Іспанія, ПСЖ)

Найкращий воротар – Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ / "Манчестер Сіті")

Найкращий гол (чоловіки), Премія Пушкаша – Сантьяго Монтіель (Аргентина, "Індепендьєнте")

Найкраща футболіста – Айтана Бонматі (Іспанія, "Барселона")

Найкраща тренерка – Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії)

Найкраща воротарка – Ганна Гемптон (Англія, "Челсі")

Найкращий гол (жінки), Премія Марти – Лізбет Овальє (Мексика, "Тігрес")

Нагадаємо, найкращих у номінаціях визначали головні тренери й капітани національних збірних, а також журналісти та вболівальники, які голосували на сайті ФІФА. Враховувалися виступи гравців у період від 11 серпня 2024-го до 2 серпня 2025 року.