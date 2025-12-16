- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 1 хв
ФІФА The Best-2025: стали відомі переможці футбольної премії в усіх номінаціях
На церемонії The Best FIFA Football Awards вручили нагороди найкращим у чоловічому та жіночому футболі.
У вівторок, 16 грудня, у столиці Катару, місті Доха, відбулася церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards, під час якої було вручено нагороди найкращим у чоловічому та жіночому футболі за підсумками 2025 року
Володарем нагороди найкращому футболісту світу став вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле.
Найкращою футболісткою світу визнали іспанку Айтану Бонматі з "Барселони".
Почесні призи також були вручені в інших номінаціях. До вашої уваги повний список переможців премії The Best FIFA Football Awards-2025.
Усі володарі нагород The Best FIFA Football Awards-2025
Найкращий гравець – Усман Дембеле (Франція, ПСЖ)
Найкращий тренер – Луїс Енріке (Іспанія, ПСЖ)
Найкращий воротар – Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ / "Манчестер Сіті")
Найкращий гол (чоловіки), Премія Пушкаша – Сантьяго Монтіель (Аргентина, "Індепендьєнте")
Найкраща футболіста – Айтана Бонматі (Іспанія, "Барселона")
Найкраща тренерка – Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії)
Найкраща воротарка – Ганна Гемптон (Англія, "Челсі")
Найкращий гол (жінки), Премія Марти – Лізбет Овальє (Мексика, "Тігрес")
Нагадаємо, найкращих у номінаціях визначали головні тренери й капітани національних збірних, а також журналісти та вболівальники, які голосували на сайті ФІФА. Враховувалися виступи гравців у період від 11 серпня 2024-го до 2 серпня 2025 року.