ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

ФІФА The Best-2025: стали відомі переможці футбольної премії в усіх номінаціях

На церемонії The Best FIFA Football Awards вручили нагороди найкращим у чоловічому та жіночому футболі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
The Best FIFA Football Awards

The Best FIFA Football Awards / © Associated Press

У вівторок, 16 грудня, у столиці Катару, місті Доха, відбулася церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards, під час якої було вручено нагороди найкращим у чоловічому та жіночому футболі за підсумками 2025 року

Володарем нагороди найкращому футболісту світу став вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле.

Найкращою футболісткою світу визнали іспанку Айтану Бонматі з "Барселони".

Почесні призи також були вручені в інших номінаціях. До вашої уваги повний список переможців премії The Best FIFA Football Awards-2025.

Усі володарі нагород The Best FIFA Football Awards-2025

  • Найкращий гравець – Усман Дембеле (Франція, ПСЖ)

  • Найкращий тренер – Луїс Енріке (Іспанія, ПСЖ)

  • Найкращий воротар – Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ / "Манчестер Сіті")

  • Найкращий гол (чоловіки), Премія Пушкаша – Сантьяго Монтіель (Аргентина, "Індепендьєнте")

  • Найкраща футболіста – Айтана Бонматі (Іспанія, "Барселона")

  • Найкраща тренерка – Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії)

  • Найкраща воротарка – Ганна Гемптон (Англія, "Челсі")

  • Найкращий гол (жінки), Премія Марти – Лізбет Овальє (Мексика, "Тігрес")

Нагадаємо, найкращих у номінаціях визначали головні тренери й капітани національних збірних, а також журналісти та вболівальники, які голосували на сайті ФІФА. Враховувалися виступи гравців у період від 11 серпня 2024-го до 2 серпня 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie