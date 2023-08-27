ФІФА усунула президента Федерації футболу Іспанії через скандальний поцілунок на жіночому ЧС (відео)

Гучний скандал спалахнув навколо очільника Федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса, який після перемоги своєї збірної на жіночому чемпіонаті світу 2023 року поцілував у губи футболістку іспанок Дженніфер Ермосо.

Резонансний інцидент стався на церемонії нагородження. Під час вручення чемпіонських медалей Рубіалес міцно обхопив руками голову Ермосо та поцілував її.

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La FIFA abre un expediente disciplinario contra Luis Rubiales por los hechos sucedidos en la celebración del Mundial.



▶ https://t.co/vVRqw1kiba pic.twitter.com/XJ6YLLGSzy — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 24, 2023

Це викликало шквал обурення серед офіційних осіб та громадськості. Поцілунок категорично засудив прем'єр Іспанії Педро Санчес, назвавши його "неприйнятним жестом", а друга віцепрем'єрка Іспанії Іоланда Діас закликала до відставки Рубіалеса.

Рубіалес попросив вибачення за свій вчинок, спробувавши виправдати його емоційми після перемоги.

"Звичайно, я помилився, це сталося дуже спонтанно. Факт у тому, що я шкодую. Це все, що сталося між мною та футболісткою. У нас двох чудові стосунки, те ж саме й з іншими. Я, безумовно, зробив помилку, я повинен визнати це, тому що в максимально емоційний момент без будь-якого злого наміру, без будь-якої несумлінності, трапилося те, що сталося", – сказав Рубіалес.

Пізніше Ермосо заявила, що не давала згоди на поцілунок. Вона та інші футболісти збірної Іспанії повідомили, що відмовляються виступати за національну команду, доки Рубіалес не піде у відставку.

Ба більше, нападник "Бетіса" Борха Іглесіас на знак протесту проти Рубіалеса заявив, що закінчує кар'єру у збірній Іспанії.

Уряд Іспанії розпочав судовий процес щодо відсторонення Рубіалеса з посади, а ФІФА ухвалила рішення тимчасово усунути функціонера від виконання своїх обов'язків.

Рубіалеса відсторонено на національному та міжнародному рівні на 90 днів до завершення розслідування інциденту з поцілунком.

Крім того, Рубіалесу і його представникам заборонено особисто чи через третіх осіб контактувати з Ермосо та її оточенням з метою захисту прав футболістки.

Нагадаємо, у фіналі жіночого ЧС-2023 збірна Іспанії здолала команду Англії з рахунком 1:0. Для іспанок це перша в історії перемога на планетарній першості.

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