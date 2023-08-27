ФІФА усунула президента Федерації футболу Іспанії через скандальний поцілунок на жіночому ЧС (відео)

Луїс Рубіалес на церемонії нагородження поцілував у губи футболістку збірної Іспанії.
Гучний скандал спалахнув навколо очільника Федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса, який після перемоги своєї збірної на жіночому чемпіонаті світу 2023 року поцілував у губи футболістку іспанок Дженніфер Ермосо.
Резонансний інцидент стався на церемонії нагородження. Під час вручення чемпіонських медалей Рубіалес міцно обхопив руками голову Ермосо та поцілував її.
ÚLTIMA HORA— RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 24, 2023
La FIFA abre un expediente disciplinario contra Luis Rubiales por los hechos sucedidos en la celebración del Mundial.
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Це викликало шквал обурення серед офіційних осіб та громадськості. Поцілунок категорично засудив прем'єр Іспанії Педро Санчес, назвавши його "неприйнятним жестом", а друга віцепрем'єрка Іспанії Іоланда Діас закликала до відставки Рубіалеса.
Рубіалес попросив вибачення за свій вчинок, спробувавши виправдати його емоційми після перемоги.
"Звичайно, я помилився, це сталося дуже спонтанно. Факт у тому, що я шкодую. Це все, що сталося між мною та футболісткою. У нас двох чудові стосунки, те ж саме й з іншими. Я, безумовно, зробив помилку, я повинен визнати це, тому що в максимально емоційний момент без будь-якого злого наміру, без будь-якої несумлінності, трапилося те, що сталося", – сказав Рубіалес.
Пізніше Ермосо заявила, що не давала згоди на поцілунок. Вона та інші футболісти збірної Іспанії повідомили, що відмовляються виступати за національну команду, доки Рубіалес не піде у відставку.
Ба більше, нападник "Бетіса" Борха Іглесіас на знак протесту проти Рубіалеса заявив, що закінчує кар'єру у збірній Іспанії.
Уряд Іспанії розпочав судовий процес щодо відсторонення Рубіалеса з посади, а ФІФА ухвалила рішення тимчасово усунути функціонера від виконання своїх обов'язків.
Рубіалеса відсторонено на національному та міжнародному рівні на 90 днів до завершення розслідування інциденту з поцілунком.
Крім того, Рубіалесу і його представникам заборонено особисто чи через третіх осіб контактувати з Ермосо та її оточенням з метою захисту прав футболістки.
Нагадаємо, у фіналі жіночого ЧС-2023 збірна Іспанії здолала команду Англії з рахунком 1:0. Для іспанок це перша в історії перемога на планетарній першості.
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