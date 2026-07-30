ФІФА відкрила дисциплінарні справи проти збірної Аргентини після скандалів на ЧС-2026

Збірна Аргентини / © Associated Press

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) порушила кілька дисциплінарних справ проти Аргентинської футбольної асоціації та футболістів збірної Аргентини за підсумками чемпіонату світу-2026.

Про це повідомив журналіст Роб Гарріс.

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Одним із епізодів, який розглядатиме дисциплінарний комітет, стала демонстрація футболістами "альбіселесте" банера з написом іспанською мовою "Las Malvinas son argentinas" ("Мальвінські острови — аргентинські"). після перемоги над Англією (2:1) у півфіналі турніру.

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Мальвінські острови — це назва Фолклендських островів, яку використовують аргентинці. Аргентина та Велика Британія 1982 року воювали за Фолклендські острови. За підсумками військових дій, які тривали 74 дні, Велика Британія повернула собі контроль над територією. Внаслідок цього конфлікту загинули 255 британських і 649 аргентинських військових.

Правила ФІФА та Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) суворо забороняють будь-які політичні гасла, тож за таку акцію на збірну Аргентини може чекати покарання.

Збірна Аргентини / © Associated Press

Уболівальники збірної Аргентини / © Associated Press

Також порушені дисципінарні справи і стосовно поведінки окремих гравців збірної Аргентини після програного фіналу ЧС-2026 проти Іспанії (0:1 д.ч.). Після фінального свистка між футболістами обох команд сталася бійка.

Науель Моліна та Леандро Паредес звинувачуються в нападі на суперника. Водночас Моліна та ще один аргентинець Тьяго Альмада також підозрюються у неспортивній поведінці. Аналогічну справу порушено проти півзахисника збірної Іспанії Гаві.

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Крім того, ФІФА вивчає поведінку аргентинських уболівальників, які, ймовірно, вигукували дискримінаційні та расистські образи, а також кидали сторонні предмети на поле.

Раніше повідомлялося, що Аргентина подасть судові позови через кампанію дезінформації під час ЧС-2026.

Також ми розповідали, що капітан аргентинської збірної Ліонель Мессі опублікував зворушливий допис після поразки у фіналі ЧС-2026.

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