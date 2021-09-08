ФІФА відсторонила від матчів за клуби вісім гравців збірної Бразилії: деталі гучного скандалу

ФІФА відсторонила від матчів за клуби вісім гравців збірної Бразилії: деталі гучного скандалу

Санкції також торкнуться інших футболістів з Південної Америки.

ФІФА відсторонила від матчів за клуби вісім гравців збірної Бразилії, всі вони виступають в Англії. Санкція буде діяти протягом п'яти днів. Таким чином, футболісти не зможуть взяти участь у матчах найближчого туру АПЛ і єврокубків.

Таке рішення ФІФА пов'язане з конфліктом між Бразильською конфедерацією футболу і Прем'єр-лігою. Клуби АПЛ відкликали своїх гравців з розташування збірної з Південної Америки, яка 10 вересня має зіграти матч відбору ЧС-2022. Зважаючи на таке рішення, Бразильська конфедерація футболу звернулася до ФІФА, щоб застосувати "правило п'яти днів".

Під санкції потрапили Аліссон Беккер, Фабіньо, Роберто Фірміно (всі - "Ліверпуль"), Едерсон, Габріел Жезус (обидва - "Манчестер Сіті"), Рафінья ("Лідс"), Фред ("Манчестер Юнайтед") і Тьяго Сілва ("Челсі"), повідомляє Goal.com.

Цікаво, що санкція не торкнулася Рішарлісона. "Евертон" теж відкликав свого гравця, проте у Бразилії не просили карати клуб, оскільки він раніше дозволив гравцеві зіграти на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Також відсторонені від ігор за клуби АПЛ будуть гравці з Аргентини, Мексики, Парагваю і Чилі.

"Правило п'яти днів" передбачає відсторонення на вказаний термін гравців від матчів за клуб, якщо той без поважної причини заборонив йому грати за збірну.

Якщо футболіст, до якого була застосована санкція, вийде на поле в поєдинку за клуб під час її дії, його команді буде зараховано технічну поразку.

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