ФІФА відсторонила від матчів за клуби вісім гравців збірної Бразилії: деталі гучного скандалу

Санкції також торкнуться інших футболістів з Південної Америки.
ФІФА відсторонила від матчів за клуби вісім гравців збірної Бразилії, всі вони виступають в Англії. Санкція буде діяти протягом п'яти днів. Таким чином, футболісти не зможуть взяти участь у матчах найближчого туру АПЛ і єврокубків.
Таке рішення ФІФА пов'язане з конфліктом між Бразильською конфедерацією футболу і Прем'єр-лігою. Клуби АПЛ відкликали своїх гравців з розташування збірної з Південної Америки, яка 10 вересня має зіграти матч відбору ЧС-2022. Зважаючи на таке рішення, Бразильська конфедерація футболу звернулася до ФІФА, щоб застосувати "правило п'яти днів".
Під санкції потрапили Аліссон Беккер, Фабіньо, Роберто Фірміно (всі - "Ліверпуль"), Едерсон, Габріел Жезус (обидва - "Манчестер Сіті"), Рафінья ("Лідс"), Фред ("Манчестер Юнайтед") і Тьяго Сілва ("Челсі"), повідомляє Goal.com.
Цікаво, що санкція не торкнулася Рішарлісона. "Евертон" теж відкликав свого гравця, проте у Бразилії не просили карати клуб, оскільки він раніше дозволив гравцеві зіграти на Олімпіаді-2020 у Токіо.
Також відсторонені від ігор за клуби АПЛ будуть гравці з Аргентини, Мексики, Парагваю і Чилі.
- "Правило п'яти днів" передбачає відсторонення на вказаний термін гравців від матчів за клуб, якщо той без поважної причини заборонив йому грати за збірну.
- Якщо футболіст, до якого була застосована санкція, вийде на поле в поєдинку за клуб під час її дії, його команді буде зараховано технічну поразку.