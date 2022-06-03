ФІФА вирізала з ролика про ЧС-2022 будь-які згадування про Мундіаль у Росії

ФІФА вирізала з ролика про ЧС-2022 будь-які згадування про Мундіаль у Росії

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) продовжує нещадно банити РФ через її повномасштабне вторгнення до України.

Так, організатори федерації ухвалили рішення в ролику, який присвячений майбутньому Чемпіонату світу-2022 в Катарі, прибрати будь-які згадування про Мундіаль 2018 року, який провела Росія.

У початковому варіанті ролика було безліч посилань до Чемпіонату світу в Росії, де талісман того турніру "Забивака" був у ролі містка та перехідної ланки між Мундіалями 2018 та 2022 років.

Утім, ФІФА попросила вирізати російський талісман після усунення країни від міжнародних турнірів і взагалі ніяк не асоціювати все своє промо-турніру з Росією. Як бачимо, Міжнародна федерація футболу не хоче жодних асоціацій із країною, яка розв'язала кровопролитну війну в Україні.

До вашої уваги відео, присвячене ЧС-2022.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Додамо, що раніше Європейський футбольний союз (УЄФА) оголосив про відсторонення російських команд від турнірів під своєю егідою у сезоні-2022/23. Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 100-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.