ФІФА внесла зміни до календаря міжнародних пауз для національних збірних

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) внесла зміни до календаря матчів національних збірних, починаючи від сезону-2026/27.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Починаючи від 2026 року, восени замість трьох міжнародних вікон буде передбачено дві паузи для матчів збірних.

Новий календар об'єднує вересневі та жовтневі перерви в одне подовжене міжнародне вікно, під час якого кожна зі збірних зможе провести до чотирьох матчів.

2026 року міжнародна пауза триватиме від 21 вересня до 6 жовтня. Загалом вона охопить 16 днів. Водночас березнева, літня та листопадова міжнародні паузи залишаються без змін.

Зазначимо, що восени 2026 року у Європі заплановано проведення матчів групового етапу Ліги націй.

Унаслідок цих змін ФІФА скоротила кількість міжнародних пауз для матчів національних збірних з 5 до 4 – без урахування спеціальних вікон, передбачених для фінальних стадій чемпіонатів світу та континентальних турнірів.

Цього року міжнародні вікна на матчі збірних заплановано у вересні, жовтні та листопаді. Вони тривають по 9 днів, протягом кожного з них збірні проводять до двох матчів.

Нагадаємо, збірна України стартувала у кваліфікацїї на чемпіонат світу-2026 поразкою від Франції (0:2). У вівторок, 9 вересня, команда Сергія Реброва продовжить відбір на Мундіаль виїзним матчем з Азербаджаном.