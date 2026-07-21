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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
54
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1 хв

ФІФА вирізала Трампа з командного фото збірної Іспанії після перемоги у фіналі ЧС-2026

Дональда Трампа прибрали з командної фотографії збірної Іспанії, на якій "Фурія Роха" піднімала трофей.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Дональд Трамп під час святкування збірною Іспанії перемоги на ЧС-2026

Дональд Трамп під час святкування збірною Іспанії перемоги на ЧС-2026 / © Associated Press

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вирізала президента США Дональда Трампа з командної фотографії збірної Іспанії після перемоги над Аргентиною (1:0) у фіналі чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Після вручення трофею Трамп, незважаючи на наполегливі заклики президента ФІФА Джанні Інфантіно, не захотів піти зі сцени та залишився поруч з гравцями збірної Іспанії, коли вони піднімали кубок.

Дональд Трамп під час святкування збірною Іспанії перемоги на ЧС-2026 / © Associated Press

Дональд Трамп під час святкування збірною Іспанії перемоги на ЧС-2026 / © Associated Press

Однак на офіційних сторінках ФІФА у соцмережах командне фото іспанців під час підняття трофею обрізали так, що Трамп не потрапив у кадр.

Святкування збірною Іспанії перемоги на ЧС-2026 / instagram.com/fifaworldcup

Святкування збірною Іспанії перемоги на ЧС-2026 / instagram.com/fifaworldcup

Аналогічно зробила Федерація футболу Іспанії, яка у власних соцмережах також опублікувала вирізаний кадр без політика.

Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0) і здобула "золото" Мундіалю.

Бронзові медалі ЧС-2026 здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).

Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.

Також ми розповідали, що тренер збірної Аргентини розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.

Крім того, зірка збірної Аргентини влаштував бійку з двома гравцями Іспанії після фіналу ЧС-2026.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
54
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