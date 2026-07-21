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ФІФА вирізала Трампа з командного фото збірної Іспанії після перемоги у фіналі ЧС-2026
Дональда Трампа прибрали з командної фотографії збірної Іспанії, на якій "Фурія Роха" піднімала трофей.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вирізала президента США Дональда Трампа з командної фотографії збірної Іспанії після перемоги над Аргентиною (1:0) у фіналі чемпіонату світу-2026.
Про це повідомляє видання The Telegraph.
Після вручення трофею Трамп, незважаючи на наполегливі заклики президента ФІФА Джанні Інфантіно, не захотів піти зі сцени та залишився поруч з гравцями збірної Іспанії, коли вони піднімали кубок.
Однак на офіційних сторінках ФІФА у соцмережах командне фото іспанців під час підняття трофею обрізали так, що Трамп не потрапив у кадр.
Аналогічно зробила Федерація футболу Іспанії, яка у власних соцмережах також опублікувала вирізаний кадр без політика.
Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0) і здобула "золото" Мундіалю.
Бронзові медалі ЧС-2026 здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).
Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.
Також ми розповідали, що тренер збірної Аргентини розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.
Крім того, зірка збірної Аргентини влаштував бійку з двома гравцями Іспанії після фіналу ЧС-2026.