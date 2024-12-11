Мундіаль 2030 року приймуть Іспанія, Португалія та Марокко, 2034-го – Саудівська Аравія.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) затвердила господарів чемпіонатів світу 2030 та 2034 року з футболу.

Відповідне рішення було ухвалено під час конгресу ФІФА.

2030 року чемпіонат світу прийматимуть одразу три країни – Іспанія, Португалія та Марокко.

Крім того, на честь 100-річчя від моменту проведення першого Мундіалю матч-відкриття ЧС-2030 відбудеться в Уругваї, а другий та третій поєдинки – в Аргентині та Парагваї відповідно.

Таким чином, ЧС-2030 стане першим в історії, який відбудеться на території одразу шістьох країн.

Господаркою ЧС-2034 з футболу стала Саудівська Аравія, яка була єдиною країною, що вчасно подала заявку на проведення турніру. Цей Мундіаль відбудеться взимку через кліматичні особливості регіону.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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