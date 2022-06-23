ФІФА збільшила кількість гравців у заявках збірних на ЧС-2022

ФІФА збільшила кількість гравців у заявках збірних на ЧС-2022

Головні тренери збірних-учасників ЧС-2022 зможуть взяти до Катару більше виконавців, ніж на попередніх чемпіонатах світу.

ФІФА розширила фінальні та попередні заявки збірних на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Кожна із команд учасниць світової першості зможе заявити на турнір до 26 футболістів. Раніше максимальна кількість гравців у фінальній заявці дорівнювала 23. Попередній список було збільшено з 35 до 55 гравців.

При цьому футболісти, які потраплять до остаточних заявок своїх збірних на чемпіонат світу, мають провести свій останній матч на клубному рівні не пізніше 13 листопада 2022 року.

Під час матчів чемпіонату світу на лаві запасних одночасно зможе перебувати не більше 26 осіб: до 15 запасних гравців та 11 представників персоналу, серед яких має бути лікар команди.

Нагадаємо, що збірна України не зіграє на ЧС-2022 через те, що у фіналі плейоф відбору мінімально поступилися на виїзді Уельсу (0:1).

Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.

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