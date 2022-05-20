FINA назвала нове місце проведення чемпіонату світу-2022 на короткій воді, який мав відбутися у Росії

FINA назвала нове місце проведення чемпіонату світу-2022 на короткій воді, який мав відбутися у Росії

Міжнародна федерація плавання (FINA) визначилася з новим місцем проведення чемпіонату світу-2022 на короткій воді (25-метровий басейн).

Спочатку чемпіонат світу-2022 з плавання мав відбутися в Казані, однак Росію позбавили права проведення світової першості через вторгнення російських військ в Україну.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, світова першість відбудеться у Мельбурні з 13 по 18 грудня.

Зазначимо, що Мельбурн прийме чемпіонат світу з плавання на короткій воді вперше в історії. У 2007 році у місті відбувся чемпіонат світу з водних видів спорту.

Нагадаємо, що минулого року на чемпіонаті світу з плавання у короткій воді Україна здобула одну медаль. Михайло Романчук виборов "бронзу" на дистанції 1500 м вільним стилем.

Читайте також:

"Теніс більше хвилюють росіяни, ніж загибель українців": Долгополов відреагував на ракетний удар у Лозовій

Міжнародна федерація баскетболу відсторонила збірну Росії від Чемпіонату Європи-2022

Скандальну російську команду з новою назвою вигнали з престижного кіберспортивного турніру