Фінал Кубка світу з лижних гонок можуть перенести з Росії, цього вимагає триразовий чемпіон світу

Фінал Кубка світу з лижних гонок можуть перенести з Росії, цього вимагає триразовий чемпіон світу

Заключний етап може відбутися у шведському Естерсунді.

Триразовий чемпіон світу з лижних гонок, дворазовий призер Олімпійських ігор, норвежець Ханс Крістер Холунд висловив сподівання, що Росія втратить право проведення фіналу Кубка світу на тлі вторгнення російської армії в Україну.

Фінальний етап сезону-2021/2022 Кубка світу з лижних гонок заплановано на період із 18 по 20 березня у Тюмені.

"Було б неправильно влаштовувати лижні гонки у країні, яка розпочинає війну. Сподіваюся, FIS вдасться перенести гоночний вікенд, а не просто скасувати", — наводить слова Холунда VG.

В той же час Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) попросила шведський Естерсунд бути готовим до прийняття заключного етапу Кубка світу з лижних перегонів замість Тюмені, пише SVT.

На етапі Кубка світу у Тюмені у програмі змагань заплановані чоловічі та жіночі спринти, масстарти та перегони переслідування.

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