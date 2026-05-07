Фінал Ліги чемпіонів: хто, коли та де розіграє найпрестижніший євротрофей
У вирішальному матчі турніру зійдуться ПСЖ і "Арсенал".
За підсумками матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26 визначилися фіналісти турніру.
Найпрестижніший євротрофей розіграють французький ПСЖ та англійський "Арсенал".
У півфінальних протистояннях лондонці здолали мадридський "Атлетіко" (1:1, 1:0), тоді як парижани виявився сильнішим за мюнхенську "Баварію" (5:4, 1:1).
Фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Арсеналом" відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті. Початок матчу — о 19:00 за київським часом.
ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Торік у фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок. Перед цим у півфіналі підопічні Луїса Енріке здолали саме "Арсенал" (1:0, 2:1).
Для ПСЖ це буде третій в історії фінал Ліги чемпіонів. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії" (0:1).
"Арсенал" удруге в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів і вперше за 20 років. У сезоні-2005/06 "каноніри" програли у вирішальному матчі "Барселоні" (1:2).