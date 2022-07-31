Фінал судила українка: визначився переможець жіночого чемпіонату Європи з футболу-2022

У неділю, 31 липня, відбувся фінальний матч жіночого Євро-2022 з футболу між збірними Англії та Німеччини.

Основний час поєдинку на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився внічию 1:1 . А в овертаймі господарі поля забили переможний гол. Як підсумок, 2:1. Англійки вперше в історії стали чемпіонками Європи з футболу.

Родоначальниці футболу забили першими. На 62-й хвилині рахунок відкрила футболістка "Манчестер Юнайтед" Елла Енн Тун.

Фото: Associated Press

На 79-й хвилині німецька команда відновила паритет зусиллями Ліни Магуль, яка представляє мюнхенську "Баварію".

Фото: Associated Press

Авторкою головного забитого м'яча на турнірі стала Хлої Келлі. Гравчиня "Манчестер Сіті" проштовхнула м'яч до сітки воріт суперниць після розіграшу кутового.

Фото: Associated Press

Цікаво, що вирішальний поєдинок відвідало 87 192 глядачі - це рекорд для чоловічих та жіночих чемпіонатів Європи.

Фото: Associated Press

Зазначимо, що обслуговувала цей матч українка Катерина Монзуль. На лінії їй допомагала ще одна наша співвітчизниця - Марина Стрілецька, якій двічі довелося залишити свою домівку через вторгнення російських окупантів до України.

Для Монзуль фінал жіночого Євро-2022 став третім великим міжнародним фіналом у кар'єрі. Раніше харків'янка обслуговувала фінал жіночої Ліги чемпіонів 2014 року та фінал чемпіонату світу 2015 року.

Нагадаємо, Монзуль включили до топ-5 футбольних арбітринь світу 2021 року. У липні Катерина пригадала, як жила під землею на початку повномасштабної війни з рашистами.

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