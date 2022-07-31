Фінал судила українка: визначився переможець жіночого чемпіонату Європи з футболу-2022

У неділю, 31 липня, відбувся фінальний матч жіночого Євро-2022 з футболу між збірними Англії та Німеччини.
Основний час поєдинку на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився внічию 1:1. А в овертаймі господарі поля забили переможний гол. Як підсумок, 2:1. Англійки вперше в історії стали чемпіонками Європи з футболу.
Родоначальниці футболу забили першими. На 62-й хвилині рахунок відкрила футболістка "Манчестер Юнайтед" Елла Енн Тун.
На 79-й хвилині німецька команда відновила паритет зусиллями Ліни Магуль, яка представляє мюнхенську "Баварію".
Авторкою головного забитого м'яча на турнірі стала Хлої Келлі. Гравчиня "Манчестер Сіті" проштовхнула м'яч до сітки воріт суперниць після розіграшу кутового.
Цікаво, що вирішальний поєдинок відвідало 87 192 глядачі - це рекорд для чоловічих та жіночих чемпіонатів Європи.
Зазначимо, що обслуговувала цей матч українка Катерина Монзуль. На лінії їй допомагала ще одна наша співвітчизниця - Марина Стрілецька, якій двічі довелося залишити свою домівку через вторгнення російських окупантів до України.
Для Монзуль фінал жіночого Євро-2022 став третім великим міжнародним фіналом у кар'єрі. Раніше харків'янка обслуговувала фінал жіночої Ліги чемпіонів 2014 року та фінал чемпіонату світу 2015 року.
Нагадаємо, Монзуль включили до топ-5 футбольних арбітринь світу 2021 року. У липні Катерина пригадала, як жила під землею на початку повномасштабної війни з рашистами.
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