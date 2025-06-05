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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Фіналіст Ліги чемпіонів очолив клуб із Саудівської Аравії: скільки він зароблятиме

Сімоне Індзагі став новим керманичем "Аль-Хіляля".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сімоне Індзагі

Сімоне Індзагі / © "Аль-Хіляль"

Сімоне Індзагі, який напередодні залишив посаду головного тренера міланського "Інтера", очолив саудівський "Аль-Хіляль".

49-річний італійський фахівець підписав контракт терміном до літа 2027 року, повідомляється на офіційному сайті клубу із Саудівської Аравії.

Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Сімоне зароблятиме в "Аль-Хілялі" 26 мільйонів євро за сезон. До слова, його річна зарплата в "Інтері" становила 6,5 млн євро.

На посаді керманича саудівського клубу Індзагі замінив португальського фахівця Жорже Жезуша, якого було звільнено на початку травня цього року.

Сімоне очолював "Інтер" від літа 2021 року. Під його керівництвом міланці одного разу виграли Серію А (сезон-2023/24), двічі завоювали Кубок Італії та тричі – Суперкубок країни.

Також Індзагі двічі виводив "Інтер" до фіналу Ліги чемпіонів. У сезоні-2022/23 "нерадзуррі" поступилися "Манчестер Сіті" (0:1), а цього року розгромно програли ПСЖ (0:5).

У сезоні, що завершився, "Інтер" посів друге місце у чемпіонаті Італії, відставши від "Наполі" на одне очко у боротьбі за "скудетто".

У сезоні-2024/25 "Аль-Хіляль" посів друге місце у чемпіонаті Саудівської Аравії та незабаром виступить на Клубному чемпіонаті світу-2025, де на груповому етапі його суперниками стануть мадридський "Реал", австрійський "Зальцбург" і мексиканська "Пачука".

"Аль-Хіляль" стартує на турнірі 18 червня матчем з мадридським "Реалом".

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