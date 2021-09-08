Фінальний етап Діамантової ліги: Магучіх відзначилася найкращим стрибком у сезоні, але стала лише другою

Фінальний етап Діамантової ліги: Магучіх відзначилася найкращим стрибком у сезоні, але стала лише другою

19-річна дніпрянка знову програла принциповій суперниці із РФ.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх посіла друге місце на заключному етапі Діамантової ліги в Цюріху (Швейцарія).

19-річна спортсменка із Дніпра підкорила планку 2.03 метра, повторивши свій найкращий результат у сезоні. Висоту Ярослава взяла з першої спроби, проте вище стрибнути вона не змогла.

Перемогу ж здобула росіянка Марія Ласіцкене. Представниця РФ показала найкращий результат сезону у світі - 2.05 метра. Третьою стала Нікола Макдермотт з Австралії (2.01 метра).

На четвертій позиції з результатом 1.96 метра опинилася ще одна українка - Ірина Геращенко.

Нагадаємо:

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 у Токіо Ярослава Магучіх потрапила під шквал критики через фото з Ласіцкене , які були зроблені після завершення змагань у секторі для стрибків у висоту у столиці Японії.

Ярослава Магучіх потрапила під шквал критики через , які були зроблені після завершення змагань у секторі для стрибків у висоту у столиці Японії. Ці кадри викликали великі дискусії в Україні, а Магучіх потрапила під критику за фото з росіянкою, яка у 2018 році була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна на виборах глави держави.

на виборах глави держави. Магучіх також є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Водночас Ласіцкене - капітан Збройних сил РФ.

Раніше на захист Ярослави став каратист Станіслав Горуна , заявивши, що "спорт - поза політикою".

, заявивши, що "спорт - поза політикою". Борець греко-римського стилю та народний депутат Жан Беленюк, який приніс Україні єдину золоту медаль на Олімпійських іграх-2020, заступився за Магучіх і закликав не цькувати "19-річну дитину".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання