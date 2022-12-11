Фінішував у топ-25: українець здійснив ривок у персьюті на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

У неділю, 11 грудня, другий етап Кубка світу з біатлону-2022/23 в австрійському Гогфільцені завершився чоловічою гонкою переслідування.

Україну в ній представляв лише один учасник – Антон Дудченко (38-ме місце в спринті). До персьюту також відібрався Тарас Лесюк (53-й у спринті), але він вирішив не стартувати в гонці переслідування через біль у горлі.

Дудченко з двома хибами на вогневих рубежах зумів відіграти 15 позицій порівняно зі стартом і в підсумку посісти 23-тю сходинку.

Перемогу в персьюті здобув норвежець Йоганнес Бьо. Другим фінішував його співвітчизник Стурла Легрейд. Трійку призерів замкнув француз Емільєн Жаклен.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічої гонки переслідування в Гогфільцені

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+1+0+1) 33:50.7

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+1) +47.9

3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1+1+1) +1:13.9

4. Кантен Фійон-Має (Франція, 0+1+0+0) +1:22.2

5. Ніклас Гартвег (Швейцарія, 0+1+0+0) +1:35.5

6. Томмазо Джакомель (Італія, 0+1+0+1) +1:42.8

...

23. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+1) +2:54.2

Додамо, що наступний етап Кубка світу з біатлону-2022/23 відбудеться від 15-го до 18 грудня у французькому Ансі.

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