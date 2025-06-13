Фінляндія – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч молодіжного Євро-2025 (U-21)

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

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У неділю, 15 червня, молодіжна збірна України (U-21) з футболу зіграє з командою Фінляндії в матчі другого туру групового етапу фінальної частини Євро-2025.

Поєдинок відбудеться у словацькому місті Кошице на Кошицькій футбольній арені. Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У стартовому турі молодіжної континентальної першості збірна України зазнала поразки від Данії (2:3), а Фінляндія зіграла внічию з Нідерландами (2:2).

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Де дивитися матч Фінляндія U-21 – Україна U-21

Матч Євро-2025 (U-21) між молодіжними збірними України та Фінляндії можна буде подивитися наживо на телеканалі Перший і сайті Суспільне Спорт.

Крім того, поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах.

На нашому сайті будуть доступні аудіокоментар і текстова онлайн-трансляція матчу Фінляндія – Україна.

Ставки букмекерів на матч Фінляндія U-21 – Україна U-21

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають команду Унаї Мельгоси. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,92. Нічия – 4,05. Виграш фінів – 4,25.

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Фінальний турнір Євро-2025 (U-21) з футболу триватиме від 11 до 28 червня в Словаччині.

По дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу, далі відбудуться півфінали та фінал у Братиславі.