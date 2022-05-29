Фінляндія у неймовірному матчі здобула "золото" домашнього чемпіонату світу з хокею (відео)

Фінляндія у неймовірному матчі здобула "золото" домашнього чемпіонату світу з хокею (відео)

У неділю, 29 травня, відбувся фінал чемпіонату світу з хокею між Фінляндією та Канадою.

Фінляндія виграла золото домашнього чемпіонату світу. Матч завершився мінімальною перемогою господарів із рахунком - 4:3 .

Канада два періоди мала перевагу і вела в рахунку 1:0, але все зламалося на старті третьої 20-хвилинки завдяки шайбі Йоеля Арміі та дублю Мікаеля Гранлунда.

Але наприкінці основного часу підопічні Юккі Ялонена втратили концентрацію, і дозволили канадцям перевести гру в овертайм завдяки зусиллям Зака Вайтклауда та Максима Комтуа.

В овертаймі ж автором єдиної шайби, що визначила результат протистояння, став Сакарі Маннінен.

Нагадаємо, що в матчі за третє місце перемогу здобула збірна Чехії.

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