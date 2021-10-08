Фінляндія - Україна: де дивитися та кого букмекери називають фаворитом на матч відбору до ЧС-2022

Фінляндія - Україна: де дивитися та кого букмекери називають фаворитом на матч відбору до ЧС-2022

Для "синьо-жовтих" це може бути доленосний поєдинок у групі.

У суботу, 9 жовтня, збірна України проведе свій шостий поєдинок у кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Команда Олександра Петракова поміряється силами на виїзді Фінляндією. Дуель відбудеться в Гельсінкі на "Олімпійському стадіоні". Початок матчу - о 19:00 за київським часом.

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Де дивитися матч Фінляндія - Україна

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". На ТСН Проспорт буде доступна текстова онлайн-трансляція зустрічі.

Прогнози букмекерів на матч Фінляндія - Україна

Фаворитом цього протистояння є "синьо-жовті". Так, на перемогу української команди коефіцієнт становить 2,31. Нічия оцінюється в 3,28. Звитяга господарів, своєю чергою, становить 3,58.

Після гри з Фінляндією, збірна України 12 жовтня зіграє ще один поєдинок відбору на світову першість - вдома з Боснією та Герцеговиною . Цей матч відбудеться у Львові;

. Цей матч відбудеться у Львові; Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше;

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що збірна України зазнала серйозних втрат перед доленосними матчами відбору на ЧС-2022.

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