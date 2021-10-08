Фінляндія - Україна: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022

Текстовий репортаж надважливого поєдинку "синьо-жовтих".

У суботу, 9 жовтня, збірна України проведе на виїзді матч 7-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу 2022 року проти команди Фінляндії.

Зустріч відбудеться на "Олімпійському стадіоні" в Гельсінкі. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Фінляндія - Україна.

Після гри з Фінляндією, збірна України 12 жовтня зіграє ще один поєдинок відбору на світову першість - вдома з Боснією та Герцеговиною . Цей матч відбудеться у Львові;

. Цей матч відбудеться у Львові; Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше;

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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