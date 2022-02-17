Фінський фристайліст налетів на оператора та зламав собі ключицю під час виконання трюку на ОІ-2022: відео

Фінський фристайліст налетів на оператора та зламав собі ключицю під час виконання трюку на ОІ-2022: відео

Він у прямому сенсі вибив із рук камеру чоловіка.

Досить неприємний та водночас дуже небезпечний інцидент трапився на змаганнях з фристайлу в дисципліні хафпайп на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Фінський спортсмен Йон Саллінен під час кваліфікаційного виступу врізався у стрибку в оператора, який дуже близько підійшов до дистанції. Як наслідок, 21-річний фін вдарив палицею чоловіка по голові та просто з рук вибив у нього камеру. Як наслідок, оператора відкинуло в бік, а сам фирстайліст небезпечно приземлився на ліву руку.

Телеоператор залишився цілим і неушкодженим і постраждав лише через переляк. Що стосується Саллінена, то він зламав ключицю.

"На передостанньому стрибку я недостатньо розігнався і приземлився надто глибоко. А на останньому стрибку влучив лижами на свіжий сніг та зачепив оператора. Сподіваюся, що з ним усе гаразд, мені шкода. То був жахливий удар. Я почув, там щось тріснуло і зрушило. Я навіть не був певен, чи варто мені їхати на другу спробу, це було дуже боляче", - цитує слова спортсмена NRK.

До вашої уваги відео з цим інцидентом.

Jon Sallinen já saltou em prédio, em ponte, em precipício e agora em cameraman #OlimpiadasNaGlobo pic.twitter.com/az2beVi6ab — DiGamer80 (@digamer80) February 17, 2022

Трохи пізніше Саллінен вийшов-таки на другий виступ, але посів останнє, 24-тє, місце у відборі. До фіналу пройшли 12 спортсменів.