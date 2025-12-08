ТСН у соціальних мережах

Фіорентина – Динамо: букмекери зробили прогноз на матч Ліги конференцій

Аналітики вважають італійський клуб фаворитом у поєдинку з чемпіоном України.

"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © Associated Press

У четвер, 11 грудня, київське "Динамо" зустрінеться з італійською "Фіорентиною" в матчі п'ятого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Артеміо Франкі" у Флоренції. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Фіорентина" – "Динамо".

Після чотирьох турів "Динамо" (3 очки) посідає 27-ме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. "Фіорентина" (6 балів) перебуває на 17-й позиції.

У попередніх матчах третього за престижністю єврокубка "біло-сині" програли англійському "Крістал Пелас" (0:2), розгромно поступилися турецькому "Самсунспору" (0:3), знищили боснійський "Зріньські" (6:0) та програли кіпрській "Омонії" (0:2).

"Фіорентина" обіграла чеську "Сігму" (2:0) та австрійський "Рапід" (3:0), але поступилася німецькому "Майнцу" (1:2) та грецькому АЕКу (0:1).

Прогноз букмекерів на матч Фіорентина – Динамо

Абсолютним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають клуб Серії А. На перемогу "фіалок" можна поставити з коефіцієнтом 1,40. Нічия – 4,75. Виграш чемпіона України – 7,50.

Зазначимо, що після матчу з "Фіорентиною" на киян чекає ще один поєдинок основного етапу Ліги конференцій – 18 грудня з вірменським клубом "Ноа".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

