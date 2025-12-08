ТСН у соціальних мережах

Фіорентина – Динамо: де і коли дивитися матч Ліги конференцій

"Біло-сині" проведуть п'ятий поєдинок в основній стадії третього за престижністю єврокубка.

"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © Associated Press

У четвер, 11 грудня, київське "Динамо" зіграє з італійською "Фіорентиною" в матчі п'ятого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Артеміо Франкі" у Флоренції. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Після чотирьох турів "Динамо" (3 очки) посідає 27-ме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. "Фіорентина" (6 балів) перебуває на 17-й позиції.

У попередніх матчах третього за престижністю єврокубка "біло-сині" програли англійському "Крістал Пелас" (0:2), розгромно поступилися турецькому "Самсунспору" (0:3), знищили боснійський "Зріньські" (6:0) та програли кіпрській "Омонії" (0:2).

Після поразки від "Омонії" чемпіон України звільнив Олександра Шовковського з посади головного тренера. Виконувачем обов'язків керманича київського клубу став Ігор Костюк, який до цього очолював "Динамо" U-19.

Тож поєдинок проти "фіалок" стане для Костюка першим на чолі "Динамо" в єврокубках. У чемпіонаті України кияни зараз посідають шосте місце – в останньому матчі здолали "Кудрівку" (2:1), перервавши чотириматчеву серію поразок в УПЛ, яка є клубним антирекордом.

"Фіорентина" замикає турнірну таблицю Серії А, не здобувши жодної перемоги за 14 матчів – 6 нічиїх і 8 поразок. У Лізі конференцій "фіалки" виступають успішніше: обіграли чеську "Сігму" (2:0) та австрійський "Рапід" (3:0), але поступилися німецькому "Майнцу" (1:2) та грецькому АЕКу (0:1).

Де дивитися матч Фіорентина – Динамо

В Україні поєдинок "Фіорентина" – "Динамо" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Фіорентина" – "Динамо".

Зазначимо, що в основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.

Після матчу з "Фіорентиною" на киян чекає ще один поєдинок основного етапу Ліги конференцій – 18 грудня з вірменським клубом "Ноа".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

