ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

Фіорентина – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Стежте за перебігом передостаннього поєдинку "біло-синіх" в основній стадії єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

У четвер, 11 грудня, київське "Динамо" зіграє з італійською "Фіорентиною" в матчі п'ятого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Артеміо Франкі" у Флоренції. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Після чотирьох турів "Динамо" (3 очки) посідає 27-ме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. "Фіорентина" (6 балів) перебуває на 17-й позиції.

У попередніх матчах третього за престижністю єврокубка "біло-сині" програли англійському "Крістал Пелас" (0:2), розгромно поступилися турецькому "Самсунспору" (0:3), знищили боснійський "Зріньські" (6:0) та програли кіпрській "Омонії" (0:2).

"Фіорентина" обіграла чеську "Сігму" (2:0) та австрійський "Рапід" (3:0), але поступилася німецькому "Майнцу" (1:2) та грецькому АЕКу (0:1).

Після матчу з "Фіорентиною" на киян чекає ще один поєдинок основного етапу Ліги конференцій – 18 грудня з вірменським клубом "Ноа".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дивіться передматчеву студію та альтернативне коментування поєдинку "Фіорентина" – "Динамо" на Youtube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Фіорентина" – "Динамо".

Дата публікації
Кількість переглядів
84
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie